Шведские профсоюзы впервые согласились на снижение зарплаты

Шведские профсоюзы впервые согласились на снижение уровня зарплаты. Крупнейший профсоюз Швеции Metall, объединяющий в своих рядах около 400 тыс. человек на 12 тыс. предприятий, согласился на снижение зарплаты на 20%. Эта радикальная мера, не имеющая аналогов в современной истории страны, направлена на сохранение рабочих мест и предотвращение увольнений.

"Кризис требует от нас реальных действий по спасению рабочих мест. Это ледяная дорога, ведущая к обрыву", - так обрисовал создавшееся положение председатель Metall Стефан ЛЭФВЕН. По его словам, кризис поставил общество перед проблемами исторического характера, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы находимся в очень глубоком кризисе, перед второй волной сокращений", - заявил сегодня в интервью информагентству ТТ представитель профсоюза технических предприятий на переговорах с предпринимателями Андерс ВЕЙЕ.

Профсоюзы пошли на такой "исключительный" шаг с тем, чтобы работодатели выплачивали 80% зарплаты и не увольняли рабочих до 31 марта 2010 г.

В настоящее время 25 тыс. членов профсоюза Metall остались без работы, 40 тыс. получили уведомления об увольнении.