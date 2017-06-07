В Украине вне банков находится около 300 миллиардов гривень наличности – НБУ

Текущий объем наличности вне банковской системы составляет около 300 млрд грн, что увеличивает нагрузку на Национальный банк и стимулирует теневую экономику. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий в ходе совещания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Читайте такжеНацбанк видит потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки«Вне банковской системы на сегодня находится наличность на сумму около 300 млрд грн», - сказал он.

При этом Смолий подчеркнул, что такой высокий объем наличности повышает нагрузку на Нацбанк, связанную с обеспечением выпуска и обращения денег.

«Часть этой наличности обеспечивает теневую экономику», - сказал Смолий, отметив, что для решения этой проблемы необходимо ускорить принятие законопроектов в рамках проекта снижения доли наличности в обращении Cashless.

В частности, он назвал законопроекты №5361-д о регулировании перевода средств, №4117 о либерализации наличных расчетов и №4658 об упрощении применения регистраторов расчетных операций.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции cashless-экономики Национальный банк планирует снизить объем наличных денег в обращении с 13,4% ВВП в 2016 году до 9,5% ВВП в 2020 году.