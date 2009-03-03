Межбанк к 12:00: доллар - 8,3800/8,4200, евро - 10,5810/10,6375

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3450/8,5100, к 11:00 цены снизились 8,3200/8,4850, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 8,3800/8,4200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2280/0,2345, а к 11:00 сузился спрэд 0,2280/0,2340, и к 12:00 составили 0,2290/0,2320. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 36,2150 (+0,0550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2663/64, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5650/10,7800, к 11:00 цены ушли вниз 10,5235/10,7380, а к 12:00 установились на следующих значениях 10,5810/10,6375.