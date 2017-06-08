Киевская таможня за 5 месяцев увеличила объем обработанных грузов на 20%

Киевская городская таможня Государственной фискальной службы Украины (ГФС) за период с января по май 2017 года увеличила объем обрабатываемых грузов по весовым показателям на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного совета при Главном управлении ГФС в городе Киеве исполняющий обязанности начальника ведомства Сергей Тупальский.

Он также рассказал, что количество таможенных деклараций, оформляемых на Киевской таможне, выросло по сравнению с прошлым годом на 23%, количество субъектов хозяйствования, которые осуществляли внешнеэкономическую деятельность, на таможне, выросло на 37%, а поступления в государственный бюджет – на 18,1% - до 16,6 млрд. грн.

"Благодаря перевыполнению плановых показателей для бюджета Киевской городской администрации удалось аккумулировать более 400 млн. грн., которые будут направлены на ремонт дорог Киева", - добавил Тупальский.

По его словам, основными группами товаров, которые проходят таможенные процедуры в руководимом им ведомстве, являются легковые автомобили, запчасти, средства связи, компьютерная и бытовая техника.

При этом Тупальский посетовал, что ему с коллегами пока не удалось существенно снизить среднее время таможенного оформления товаров, которое во всех таможенных режимах составляет 3 ч 3 мин. В прошлом году этот показатель составлял 3 ч 10 мин.

За первые 5 месяцев 2017 года Киевской городской таможней ГФС принято 449 дел о нарушении таможенных правил на сумму 90,5 млн. грн.