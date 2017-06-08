Нацбанк смягчил условия кредитования Фонда гарантирования

Национальный банк Украины смягчил условия предоставления кредитов Фонду гарантирования вкладов физических лиц для повышения эффективности поддержки ликвидности Фонда и усиления защиты интересов вкладчиков банков.

Читайте такжеФонд гарантирования сменил ликвидаторов в ряде банков

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №47, вступающее в силу с 8 июня.

Согласно документу, теперь Фонд вправе обратиться в Нацбанк с ходатайством об изменении условий кредитного договора, в том числе продлить срок пользования кредитом.

Также Нацбанк смягчил требования по срокам погашения государственных облигаций, предоставляемым Фондом в залог по кредиту, и теперь будет принимать в качестве залога бумаги со сроком погашения не ранее чем день погашения кредита или его соответствующей части.

В то же время, Нацбанк обязал Фонд при наличии у него свободной ликвидности досрочно вернуть кредит, при этом минимальный объем средств Фонда должен быть не ниже 2,5% суммы гарантированных средств вкладчиков.

При этом Нацбанк наделил себя правом в день погашения облигаций проводить договорное списание средств с текущих счетов Фонда на погашение задолженности по кредиту, если день погашения приходится на день возврата кредита.

Как сообщал УНИАН, задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 30 мая по кредитам перед Министерством финансов Украины составила 59,56 миллиарда гривень, перед Национальным банком – 9,1 миллиарда гривень, что в сумме составило 68,66 миллиарда гривень.

По информации Фонда, расходы на обслуживание этих кредитов в 2016 году составили 3,1 миллиарда гривень, при этом кредиты Минфина получены по ставке от 9,99% до 12,5% годовых, кредиты НБУ – 12,5% годовых.