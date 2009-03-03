СБУ начала проверку банков, спекулирующих на курсе

Служба безопасности Украины начала проверку ряда банков, которые спекулируют на курсе валют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«СБУ начала проверку этих банков. СБУ принимает все меры, предусмотренные законом, чтобы банки, которые дискредитируют банковскую систему, не спекулировали на завышенном курсе иностранных валют. А, наоборот, защищали национальную валюту», - сказала она.

При этом М.ОСТАПЕНКО заверила, что СБУ сделает все возможное для того, чтобы прекратить эти спекуляции.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил проверить деятельность некоторых банков относительно валютного регулирования. Об этом сообщила 2 марта во время брифинга пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, глава государства инициировал встречу 4 марта с руководством 25 банков, которые, согласно оперативной информации, осуществляли валютные операции мелкими суммами по повышенному курсу и тем самым предоставляли неверные ориентиры для рынка.

Она напомнила, что на минувшей неделе Президент Украины детально анализировал ситуацию на валютном рынке. На очередном совещании с руководством Национального банка и 10 крупнейших банков 27 февраля было рассмотрено ряд проблем, в том числе связанных с рефинансированием, увеличением груза на заемщиков в иностранной валюте из-за повышения ставки и тому подобное. На встрече присутствовали руководители Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины и налоговой милиции.

«По результатам совещания Президент Украины поручил обобщить антикризисный план действий в банковской сфере», - сообщила И.ВАННИКОВА.

Кроме того, по ее словам, Президент Украины обратил внимание, что обменный курс срывается банками, которые не выполняют требований валютного контроля, рекомендаций НБУ, а также банковской этики.

«Президент Украины жестко предупредил эти банки о недопустимости такой практики в дальнейшем, раскритиковал деятельность валютного контроля в Национальном банке и поручил ему при участии вышеупомянутых силовых ведомств провести в течение 10 дней проверку всех аспектов деятельности этих банков, связанных с валютным регулированием», - сказала пресс-секретарь.

Результаты этой проверки после ее завершения будут предоставлены Президенту Украины для средств массовой информации и граждан, отмечает пресс-служба главы государства.