СБУ: «Уникомбанк» не причастен к банкротству ПИБа

Служба безопасности Украины установила, что должностные лица «Уникомбанка» не причастны к финансовым трудностям, которые начались в прошлом году в «Проминвестбанке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра Службы безопасности Украины Марина ОСТАПЕНКО.

«Проверка завершена. По ее результатам эта информация не подтвердилась. То есть, могу сказать, что должностные лица «Уникомбанка» не причастны к банкротству «Проминвестбанка», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2008 года произошло резкое ухудшение финансового состояния «Проминвестбанка».

15 октября 2008 года временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что в рамках расследования дела по “Проминвестбанку” был раскрыт механизм расхищения средств.

По его словам, ухудшение ликвидности “Проминвестбанка” и массовый отток средств состоялись в результате действий преступной группировки.

Он добавил, что 400 млн. грн. средств ПИБ за границу были выведены через "Универсальный коммерческий банк" ("Уникомбанк", г. Донецк). Его владельцем, по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, является гражданин Украины Александр ШЕПЕЛЕВ.

СБУ установила, что эти 400 млн. грн. в банке назначались на выплату пенсий и зарплат работникам шахт и металлургических предприятий в Донецкой области.

В свою очередь, народный депутат от БЮТ А.ШЕПЕЛЕВ отверг обвинение со стороны В.НАЛИВАЙЧЕНКО.