СК «Allianz Украина» застраховала часть работ на новом терминале Борисполя

СК «Allianz Украина» застраховала часть строительно-монтажных рисков и рисков гражданской ответственности консорциума турецких компаний Dogus/Alarko/YDA при строительстве пассажирского терминала «D» на территории аэропорта «Борисполь».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Договор страхования заключен двумя страховыми компаниями при участии международного брокера «Martin & Martin». Общая страховая сумма составляет более 2 млрд. грн. Согласно договору страхователю обеспечена защита по полному пакету рисков.

Справка УНИАН. СК «Allianz Украина» зарегистрирована 30 августа 2005 года (до 1 октября 2007 года – СК «РОСНО Украина»). Владельцем компании является «Allianz SE».

По состоянию на 1 октября 2008 года компания собрала 136 млн. 261,9 тыс. грн. страховых премий, объем резервов составил 97 млн. 164,9 тыс. грн., объем страховых выплат – 84 млн. 456 тыс. грн.

Пять региональных дирекций «Allianz Украина» в Киеве, Львове, Донецке, Днепропетровске и Одессе охватывают всю территорию Украины. На сегодня в Украине работает 42 структурных подразделения компании.

«Allianz SE» – один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Компания основана в Мюнхене (Германия) в 1890 году. Во всемирной сети «Allianz» работает более 180 тыс. сотрудников в 70 странах мира.

Чистая прибыль группы «Allianz» за 2008 год – 4 млрд. евро (в 2007 году 8 млрд. евро), операционная прибыль – 7,4 млрд. евро (в 2007 году - 10,9 млрд. евро), общая выручка – 92,5 млрд. евро (по итогам 2007 года - 102,6 млрд. евро).