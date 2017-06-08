Гривня на коне: доллар продолжает дешеветь

В четверг, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,1600/26,1750 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4858/29,4921 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,1668 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 116 сделок на сумму 45,58 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,1950/26,2150 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5195/29,5394 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4624/0,4633 грн/рубль.