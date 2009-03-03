СП: государство потеряло 5 млрд. грн.

Счетная палата Украины оценивает потери государственных средств от реализации программы в 2008 году по выплате компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР на уровне 5 млрд. гривен. Об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Он напомнил, что в начале 2008 года Кабмин, не имея гривневых ресурсов, начал направлять на выплату компенсаций заимствованные в 2007 году валютные средства. По оценкам Счетной палаты, на это было использовано 770 млн. долл., которые были заимствованы на шесть лет под 6,6% годовых.

«Теперь надо возвращать не по 5 гривен за доллар, а по 8-9 гривен за доллар. И начинать возвращать их необходимо с этого года, - сказал В.СИМОНЕНКО. - В результате девальвации гривни это решение стоит 4,5 млрд. гривен. Таким образом, для того, чтобы люди получили 6 млрд. гривен правительство и Минфин фактически потратили 10,5 млрд. гривен государственных средств. Это как минимум».

В СП отмечают, что реализация данной программы привела к финансовым потерям как бюджета, так и государственного Ощадбанка, через который проводилась выплата.

В.СИМОНЕНКО подчеркнул, что свыше 320 тыс. человек так и не смогли получить обещанную компенсацию в тысячу гривен, а ускоренные темпы ее реализации в первом квартале прошлого года привели к значительному росту инфляции.

Как сообщалось, по данным Секретариата Президента, в 2008 году в "Ощадбанк" за компенсацией обратилось 12,523 млн. граждан. Количество вкладчиков, которые получили компенсацию в 1 тыс. грн., составляет 6,388 млн. человек.

Напомним, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году вернуть гражданам Украины – вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. гривень. По данным Секретариата Президента, по состоянию на 19 декабря 2008 года выплаченная вкладчикам сумма составила 5,857 млрд. грн.