Украинские закрома

В Украине процесс разгосударствления имущества затянулся на 26 лет. Из-за того, что годовой план по приватизации за четверть века выполнялся только пять раз, казна оказалась в денежном пролете, получив за время независимости от продажи имущества лишь 81 миллиард гривен – учитывая меняющиеся курсы валют, примерно 14 миллиардов долларов. Но главная проблема даже не в приватизации как таковой. Годами продолжались острые дискуссии – какие госактивы стоит продавать, а какие нет. И, пока эксперты и политики рьяно спорили, большинство объектов их дебатов – «трудовые герои» былых времен – превратились либо в убыточную груду металлолома, содержание которой в виде зарплат бесполезным работникам и оплаты коммунальных платежей ежегодно влетает стране в копеечку, либо – в заброшенную промзону, занимающую несколько гектаров в центре города и служащую пристанищем для бродячих животных и наркоманов.

Из года в год приходится наблюдать одну и ту же картину – вроде бы перечень госактивов на приватизацию составлен, желание продать – имеется, а ничего не получается. Почему? Из нескольких тысяч объектов, составляющих список активов Фонда госимущества Украины, реальную ценность представляют десятки, если не единицы. Инвесторы, хоть отечественные, хоть иностранные, не желают вкладывать средства в, будем откровенны, хлам. А власти, похоже, не готовы признать, что большинство предприятий, которые Украина упорно пытается кому-нибудь втюхать, давно не представляют никакой ценности и от них нужно избавляться другими способами, а никак не продажей.

Другое дело – с балансирующими на грани убыточности госкомпаниями: их государство не готово продавать, потому что они исправно служат кормушкой для представителей власти, которая делегирует на такие предприятия своих «смотрящих», вымывая через фирмы-прокладки и закупки их прибыль на офшорные счета.

Корреспонденты УНИАН, исследовав самые значимые предприятия из предоставленного Фондом госимущества приватизационного списка на 2017 год, попытались отсечь откровенный шлак, покупателей на который искать тщетно, и выделили перечень госактивов в закромах Украины, которые стоят внимания инвесторов. Правда, в большинстве своем, лишь в том случае, если продавать их честно и быстро.

Имущественные крупнячки

Госактивы Украины условно разделены на крупные объекты с ценой выше 250 миллионов гривен и малые, стоимость которых – ниже. Самым важным из крупных является Одесский припортовый завод. Это – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий завод в Украине по выпуску азотных удобрений. Предприятие также является важным логистическим центром, осуществляющим перевалку химической продукции, поступающей на экспорт из стран СНГ по аммиако- и продуктопроводам через морской порт, монополистом на рынке услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака в Украине.

Все вроде бы выглядит достойно, но вот незадача – пока годами мусолилась тема приватизации ОПЗ, деньги из завода вымывались через различные компании-прокладки. Кроме того, в настоящее время главная его ценность – трубопровод, по которому на завод поступает российский аммиак, – под большим вопросом. Дело в том, что предприятие является конечным звеном аммиакопровода из российского Тольятти, что гарантирует ему ежегодный доход в десятки миллионов долларов просто за транзит аммиака. Но Россия сейчас строит свой перевалочный пункт в Краснодарском крае и к 2018 году он начнет работу. После этого Одесса как пункт перевалки аммиака станет никому не нужна. ОПЗ, вместе со своими уникальными трубопроводами, рискует превратиться в бесполезную груду ржавого металла и бетона.

Осознавая это, правительство активизировало приватизацию ОПЗ. Только в 2016 году его дважды пытались продать, но безуспешно. Первый раз предприятие шло с молотка со стартовой ценой в 13,175 млрд грн. Заявки не поступили. Второй раз цену снизили почти в три раза – до 5,16 млрд грн, но и тогда желающих прибрести ОПЗ не нашлось. ФГИ даже озвучивал идею передать этот производственный комплекс в аренду…

«Одесский припортовый завод – золотой объект украинской приватизации, так как в его активы входит порт по перевалке аммиака. И за такой объект будут бороться, чтобы получить в руки монополию. Не имеет значения, работает сам завод или нет. На его территории – перевалка. И продавать такой актив за 200 млн долларов, как собираются, нельзя, что бы не рассказывали о рентабельности предприятия с учетом цен на газ. Даже если путепровод Тольятти-ОПЗ будет закрыт, то это, в первую очередь, - порт, который стоит бешенные деньги. И это те вещи, которые не хотят озвучивать, но о них хорошо знают инвесторы. Эту «вишенку на торте» для кого-то готовят. И как только цена объекта опустится до нужного для этого человека уровня, его сразу продадут», - отмечает экс-глава Фонда госимущества Александр Бондарь.

По мнению главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, ситуация с ОПЗ достаточно показательная. И идентична ситуации с «Укртелекомом». Разговоры о приватизации последнего велись с начала независимости Украины. Тогда иностранцы готовы были заплатить за «Укртелеком» достаточно большие деньги, но вот Украина продавать его не особо хотела, поскольку чиновникам на нем можно было заработать немалые средства себе в карман. Собственно, на приватизацию предприятие выставили, когда оно уже денег особых не стоило (цена упала с 4 млрд долларов до 1 млрд долларов) – технологии компании, которые базируются на проводниковой связи, уже никому не были нужны.

«ОПЗ мог быть интересен при более высоких ценах на сырьевые товары. Но, как оказалось, при нынешнем падение цен маржа для заработка настолько мала, что не является привлекательной. Мы опоздали с приватизацией ОПЗ, его нужно было продавать в 2009-2010 годах. Но Тимошенко, в то время премьер-министр, этого сделать не дала, основываясь на договоренностях с Путиным, кто его должен купить. А предприятие продолжали разворовывать. В результате, на сегодня ОПЗ полностью разграблен, а, потом, он еще по своему профилю безнадежно убыточен, его содержание предполагает ежемесячно очень большие вливания. В таком состоянии ОПЗ будет находиться весь срок падения цен на сырье, а он продлится, по всем прогнозам, – до 2023-2025 годов. По большому счету, его вообще нужно было бы консервировать, как поступали с такими предприятиями во многих странах», - отметил Кушнирук.

За ОПЗ следуют лакомые объекты в энергетической сфере. Это – «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».

Сейчас от них хотят избавиться, потому что владеть и управлять этими активами – хлопотное дело. Облэнерго обросли миллионными задолженностями перед поставщиками, да и бюджет ими очень быстро можно пополнить – эти объекты, как и все, связанное с энергетикой, всегда привлекательны. Ранее в ФГИ заявляли, что стартовая цена каждого облэнерго будет колебаться в пределах от 10 до 60 миллионов долларов. Сейчас же чиновники заговорили о том, что важна не стоимость покупки, а инвестиции, которые покупатели вложат в объекты.

Тут стоит напомнить слова главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, что стимулирующее тарифообразование является предпосылкой для эффективной приватизации энергокомпаний.

По логике Вовка, уже повышавшего для украинцев тарифы на электричество и тепло для того, чтобы топить ТЭЦ и ТЭЦ импортным углем – который, на деле, шел с контролируемых террористами шахт Донбасса, – фишка продажи облэнерго как раз в спецтарифе (для которого следует провести изменения в законодательство о рынке электроэнергии). Мол, в тариф и будут закладываться будущие инвестиции. Другими словами, чтобы заинтересовать инвестора, который может прийти на эти предприятия (а может и не прийти), население будет платить повышенный тариф (в любом случае), а разница с «нормальным» тарифом будет закладываться в инвестиции инвестора.

Эксперты не исключают, что, судя по тарифному принципу, напоминающему «Роттердам+», главным «инвестором» облэнерго может стать Ринат Ахметов или связанные с ним структуры. Правда, будут ли эти структуры проводить модернизацию, собирая с жителей страны повышенный тариф, никто прогнозировать не берется.

Следующий ценный госактив - «Центрэнерго». В общем объеме производства электроэнергии Украины на него приходится около 10%. В состав «Центрэнерго» входят три ТЭС – Трипольская, Змиевская и Углегорская, последняя находится почти на линии соприкосновения в зоне АТО. Кроме того, ряд котлов Трипольской ТЭС работают на антраците, с которым сейчас – большие проблемы. Змиевская ТЭС модернизируется под уголь газовой марки.

Фонд госимущества рассматривал возможность переноса приватизации этого объекта на 2018 год, а также продажи трех тепловых электростанций по отдельности. Поговаривали в ФГИ и о том, что этими объектами интересуются Китай, Корея, Турция.

В 2016 году «Центрэнерго» оценивался экспертами в 1 млрд долларов.

««Центрэнерго» нужен только тому, кто имеет поставки антрацита. На сегодняшний день – только Ахметову. Да, власти говорили категорично – ему пакеты не отдадут… Понятно, не отдадут. Отдадут какому-то кипрскому офшору, австрийской компании, которые потом будут куплены Ахметовым. Ему же и «Укртелеком» никто не продавал», - подчеркивает Бондарь.

К категории крупных активов можно также отнести «Турбоатом» и «Электротяжмаш». Но это – проблемное имущество.

«Турбоатом» - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Основные заказы на предприятие шли из России, поэтому сейчас компания – не в лучшем состоянии. Кроме того, государству принадлежит 75,22% уставного капитала «Турбоатома», еще более 16% совместно владеют венчурные инвестфонды под управлением КУА «Сварог Эссет Менеджмент», связанной с олигархом Константином Григоришиным.

ГП «Завод «Электротяжмаш» подчинено Минэкономики и относится к стратегическим. Производит транспортное оборудование для шахт и железных дорог, а также турбо- и гидрогенераторы, электрооборудование постоянного тока. Большинство заказов на предприятие также шли из России. На долю его гидрогенераторов приходится 78% установленной мощности украинских ГЭС. Тем не менее, «Электротяжмаш» находится не в лучшем состоянии. В 2016 году даже обсуждался вопрос объединения «Турбоатома» и завода «Электротяжмаш» с целью усиления конкуренции Украины с крупнейшими мировыми концернами – General Electric, Alstom, Siemens. Пока решение по этому вопросу не принято. И не исключено, что продажа этих госактивов будет отложена.

Эксперты уверены, что спешить с приватизацией этих предприятий, действительно, нельзя. Для начала нужно найти новые рынки сбыта их продукции, модернизировать, и только затем выставлять на аукцион в привлекательном для международных корпораций виде. Иначе эти промышленные гиганты уйдут за копейки – и, скорее всего, к недобросовестным владельцам.

Еще один значимый объект – «Укрспирт», крупнейший рассадник коррупции в стране. Как отмечают участники рынка, сейчас в этой структуре числится 81 спирт- и ликеро-водочный завод, но с пользой для Украины реально работают только 25 из них. Все остальные – в тени. Кроме того, изношенность производственных фондов повышает себестоимость производства легального спирта на 20-30% по сравнению со странами ЕС. Предпринимаемые налоговиками и правоохранительными органами для пресечения «серой» деятельности водочных предприятий шаги не имеют экономического эффекта. Единственный выход – приватизация.

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует за счет продажи заводов, входящих в структуру «Укрспирта», привлечь в бюджет от 200 до 400 млн долларов. Но для достижения цели необходимо принятие парламентом соответствующего закона. Также перед началом приватизации Кабмином должны быть утверждены мощности действующих спиртзаводов. И только затем Фонд госимущества выставит их на публичные торги.

Но эксперты не уверены в положительном для страны результате этих процедур. Дело в том, что приватизация «Укрспирта» обсуждается не один год. Вот только лобби тех, кто крышует «теневых спиртовиков», всегда выигрывает. Даже при более благоприятных экономических условиях и более консолидированном парламенте такие решения не проходили: вопрос продажи «Укрспирта» ставился на голосование в Раде в былые времена, как минимум, раз пять. Поэтому уверенности в успехе нет.

Имущественные «малыши»

Небольших объектов, с ценой не выше 250 миллионов гривен, которые Украина планирует приватизировать в этом году, - 89. От этой госсобственности хотят избавиться как можно скорей. Продавать их будут через систему «ProZorro.Продажи». Здесь можно обойтись без изменений законодательства, достаточно лишь соответствующих постановлений Кабинета министров. И они уже есть. Поэтому есть и надежда, что процесс начнется в ближайшее время.

Хочется верить, что правительство учло тот факт, что система «Pro.Zorro» не исключает коррупционные риски при приватизации - оценку объектов, выполнение инвестобязательств. «ProZorrо.Продажи» лишь делает эти и другие злоупотребления заметными.

«Систему «ProZorrо» нужно обкатать на тендерных закупках. Ни в коем случае ее сейчас нельзя применять при продаже госимущества. С ее помощью нельзя контролировать собственника. В период ведения военных действий и запрета на приватизацию российским капиталом этого тем более делать нельзя. Причем, там главным является предложение рынка по стартовой цене. Какой сейчас, рынок и какой может быть стартовая цена? Наши предприятия – миллиардные суммы, тут нельзя подпускать ошибок», - убежден Бондарь.

Кроме того, есть еще один важный вопрос. Стоимость большинства малых предприятий не индексирована, она была оценена еще до девальвации гривни. Видимо, поэтому цифры весьма сомнительны.

К примеру, официальная цена «Кировоградского комбината по выпуску продовольственных товаров» составляет 23 млн грн, но участники рынка оценивают его втрое дороже.

Есть в перечне на приватизацию и «Львовская угольная компания», которую оценили в 83 млн гривен. Самая главная ее ценность – управляет Центральной обогатительной фабрикой (ЦОФ «Червоноградская»), которая перерабатывает продукцию госпредприятий «Львовуголь» и «Волыньуголь». Производственная мощность ЦОФ – 9,6 миллионов тонн угля в год. В 2007 году компания была приватизирована человеком из окружения Тимошенко, потом, во времена правления Януковича, через фирмы-прокладки перешла под контроль небезызвестной «регионалки» Натальи Королевской. А в 2016 году суд признал незаконной приватизацию «Львовской угольной компании» по иску прокуратуры, в котором только имущество компании оценивалось в 300 млн гривен.

В приватизационном списке-2017 числится и «Президент-отель» (до 1998 года — гостиница «Интурист»). Это – последний реализованный проект всесоюзных гостиниц, построенный в 1990 году. Четырехзвездочную гостиницу на 374 номера (есть еще масса конференц-залов вместимостью до 465 человек) с площадью 34 тысячи квадратных метров, реконструкция которой была произведена в 2006-2012 годах, оценили в 330 млн грн.

Отель уже дважды пытались продать, но тщетно. Участники рынка недвижимости считают, что и в этот раз «пустить с молотка» эту гостиницу не получится, даже несмотря на то, что расположена она в центре столицы. Во-первых, рынок туризма сейчас не в лучшем состоянии, во-вторых, объект огромный и требует больших вложений для повышения уровня «звездности».

С другой стороны, цена в 330 млн грн (12,7 млн долларов), может стать решающей. Чтобы понимать истинные расценки подобного объекта недвижимости в центре столицы, приведем такой пример: 1 квадратный метр в квартире в новострое на столичном Печерске, там же, где и расположен «Президент-отель», стоит 1,5-1,8 тысячи долларов.

«Госзембанк» тоже идет под малую приватизацию с ценой 200-250 млн гривен. Он создавался под земельную реформу, на его уставный фонд было выделено 120 млн грн бюджетных средств. Парламент даже подогнал под «Госзембанк» законодательство: финучреждение получило право формировать уставный капитал как в виде денежных взносов, так и в виде земельных участков. Банку дали полномочия по скупке, продаже и сдаче в аренду земли. Но сформировать собственный земельный банк ему не удалось из-за лоббистов моратория на открытие рынка земли. Теперь правительство решило его продать. Для этого также будут внесены изменения в законодательства (в планах сделать это до конца июня).

Самая главная фишка в этой приватизации – банк имеет лицензию и право заниматься земельными операциями. Эксперты считают, что его оценочная стоимость тоже на порядок ниже рыночной.

На балансе государства есть также ряд активов, которые планируют продать вообще за бесценок. Речь идет о Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепровской ТЭЦ. Все они – монополисты по снабжению теплом и электричеством абонентов в своих регионах. А также – практически банкроты. Их стоимость при подготовке к приватизации еще в прошлые годы опускалась до цены металлолома, или труб для подачи тепла, которые закопаны в земле – менее 100 млн грн. Избавиться от них, вернее, передать в руки того, кто все сможет исправить, вряд ли удастся – ситуацию усугубляет наличие долгов населения и организаций за тепло, а также изношенность оборудования.

Эксперты считают, что, для начала, нужно найти структуру, которая займется реконструкцией ТЭЦ, и поменять менеджмент на объектах, а только потом – заниматься их приватизацией. Иначе ничего из затеи не получится.

С учетом того, что сбывать их будут через «ProZorrо.Продажи», есть также риск попадания объектов в руки узкого круга «своих парней». Они, купив поставщиков тепла, трубы подкрасят, а потом – повысят тариф, чтобы «вернуть затраты на модернизацию». Чем закончится такая история? Можно посмотреть на примере «Киевэнерго»…

Еще один «малый» актив Украины – тернопольский радиозавод «Орион». Основное направление его деятельности – производство средств связи для железной дороги, силовых структур и Министерства обороны Украины. «Орион» - госактив с легендарной историей, в СССР было всего три таких уникальных предприятия, специализирующихся на высокоточной радиотехнике для оборонки: в Рязани, Сарапуле и Тернополе. Причем, украинский завод считался среди них лучшим.

Предприятие продают с 2004 года, безуспешных попыток было четыре, цена на завод за это время упала со 140 млн гривен по курсу 5 грн/доллар до 120 млн грн при текущем курсе. Кстати, сейчас «Орион» стал прибыльным активом, поскольку приобщен к оборонным госзаказам. К примеру, один из них последних был на сумму 6 млн грн. Вот только на цене предприятия это не отразилось. Эксперты считают, что стоимость «Ориона» намного выше, и сейчас он может заинтересовать инвесторов.

Кушнирук убежден, что масштабную приватизацию нужно начинать именно с продажи малых и средних предприятий, и, чем быстрей, тем лучше. «Во Франции в госсобственности аж 80 предприятий! И то, там регулярно происходят скандалы из-за неэффективного управления, когда наносятся убытки на миллиарды евро. А что же тогда говорить об Украине с ее тысячами госпредприятий, работу которых эффективно проверить никто не может, более того – не хочет? К примеру, я не вижу ни единого аргумента, чтобы в госсобственности оставалось хоть одно сельхозпредприятие, а их – 600. Понятно, что это – источники для масштабных коррупционных злоупотреблений. Причем, это касается и «попередников» и «послепопередников». Поэтому нужно продавать, и, в первую очередь, средние и малые предприятия. Причем, быстро и – хоть за что-нибудь, чтобы ликвидировать зону для коррупции. Ее метастазы уничтожают Украину», - подчеркнул Кушнирук.

Стратегический «балласт»

В закромах Украины, помимо предприятий, которые, из года в год, пытаются продать, есть и «неприкасаемые» объекты. Так называемый стратегический запас, который, по утверждению депутатов и чиновников, как воздух необходим для обеспечения экономической безопасности и защиты интересов государства.

К сожалению, эти промышленные монстры, вместо того, чтобы соответствовать своему определению, погрязли в коррупционных скандалах, обросли долгами перед этим самым государством, сжирая средства налогоплательщиков. Они, по сути, являются самыми крупными кормушками власти. При этом, вымывая из них средства, пользователи этих благ ничего не делают для того, чтобы их кормильцы модернизировались.

Одним из таких «стратегических объектов» является «Укрзализныця». Этот госактив включает в себя Донецкую, Львовскую, Одесскую, Южную, Юго-Западную и Приднепровскую железные дороги, а также три десятка предприятий и организаций единого производственно-технологического комплекса. По сути, это монополист железнодорожных перевозок в нашей стране.

Реформа «Укрзализныци», которую десять лет обсуждали, началась в 2015 году с преобразования ее в публичное акционерное общество. Пока на этом нововведении все и остановились. А вот коррупционные скандалы, продолжаются. Точнее, они никогда не заканчивались. Как не останавливались и вливания в компанию госсредств в миллиардных объемах.

Между тем, 80% парка «Укрзализныци», как ж/д путей, давно пережили отпущенный им при постройке срок жизни. В компании заявляют, что обновляться не за что, поэтому вынуждены в поиске средств повышать тарифы. Эта история повторяется из года в год. При этом, в выявленных коррупционных скандалах мелькают «откатанные» миллиардные суммы. Исправить положение не помогает и частая смена руководства «Укрзализныци», и повышение зарплаты менеджменту компании. Эксперты давно предлагают разделить компанию по «дорогам» и отдать инвесторам, которые смогут навести порядок в своем хозяйстве. Но в 2016 году Рада, в преддверии очередного заявления власти о старте масштабной приватизации, включила «Укрзализныцю» в перечень не подлежащих продаже гособъектов.

Еще один «неприкасаемый» госактив - «Укрэнерго». Компания осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередач, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. В ее подчинении – сложная структура из десятков хозяйствующих субъектов. Именно с их деятельностью связаны многочисленные коррупционные схемы на энергорынке страны, а к верхушке «Укрэнерго» сводятся колоссальные финансовые потоки. Достаточно вспомнить скандал 2015 года и итоговое заявление следствия – в результате коррупционных сделок в «Укрэнерго» Украина понесла убытки свыше 250 млн грн. Тогда, кстати, заговорили о приватизации компании, но потом приняли ряд законов, согласно которым ее продавать запрещено.

Камнем на шее государства можно назвать и «Укргидроэнерго». Это – оператор гидроэнергетической системы страны. В состав компании входят семь крупных гидроэлектростанций (ГЭС), одна действующая гидроаккумулирующая (ГАЭС) — Киевская, и одна строящаяся — Днестровская.

Инициатива продать «Укргидроэнерго» озвучивалась не один раз, но предприятие так и остается в списках «неприкосновенных». Тем временем убытки компании, несмотря на получение бесконечных инвесттраншей на строительство каскадов ГЭС и модернизацию старых агрегатов, традиционно находятся в пределах до 1 млрд грн.

Эксперты убеждены, что компания может быть привлекательной для частного инвестора, как минимум, потому, что срок эксплуатации гидроагрегатов составляет около ста лет, а обновление уже существующих мощностей намного дешевле, чем, например, в атомной энергетике. Как выход правительство предлагало частичную приватизацию объекта. Но лобби тех, кто наживается на этой бездонной «водной» электрофинансовой бочке, пока преодолеть не удается.

Под частичную приватизацию в свое время предлагалось отдать и «Укртрансгаз». Сейчас компания переживает реформирование рынка газа, но вот объекты, которые были под ее управлением – подземные хранилища газа, сама газотранспортная система – давно нуждаются именно в приватизации, а не в переходе от одного государственного управленца к другому. Особенно это касается ГТС, которая, с учетом строительства Россией обходных путей транзита газ без участия Украины, бума сжиженного газа и ее потребности в модернизации, семимильными шагами стремится к состоянию металлолома. Западные инвесторы не единожды предлагали войти в состав операторов отечественной газотранспортной системы, но «сладкие» газовые потоки, на которых становились миллиардерами бакаи, ставицкие, онищенки и прочие выдающиеся коррупционеры, так и оставались под контролем смотрящих от власти (любой действующей в конкретный момент).

Это, к слову, касается и «Укргазвыдобування», у которого не проходит и года без очередного коррупционного скандала. Добыча собственного голубого топлива не растет, хотя именно это должно стать главным приоритетом, ввиду стремления Украины к энергетической независимости. Разведанные запасы газа, кстати, говорить о газовой независимости нашей страны позволяют. Но, вместо добычи газа, увеличиваются закупки «вышек», «платформ» и прочего оборудования, которое, в лучшем случае, прибывает в Украину по сильно завышенным цена, а то и вовсе – описывается только на бумаге.

Яркий пример балласта в списке украинских госпредприятий - «Укрпочта», которая отчитывается о миллионных убытках уже не один год. Отметим, что при этом ее руководство исправно выписывает себе премии, а зарплаты топ-менеджеров измеряются в сотнях тысяч гривен.

О приватизации некогда монополиста украинского почтового рынка говорят уже два года подряд, но воз не сдвинулся с места. С 1 марта 2017 года предприятие корпоратизировано, то есть преобразовано в публичное акционерное общество, но о продаже речь пока не идет. Как отмечают эксперты, после корпоратизации продавать «Укрпочту» будет уже необязательно, достаточно провести дополнительную эмиссию акций и продать их.

Госпредприятие «Антонов» тоже лет 15 хотели ввести в список на приватизацию, но этого так и не произошло. Сначала ввиду того, что завладеть этим госактивом могла Россия или вероятные (по советской инерции) соперники из НАТО. В последствии, время было упущено, и флагман советского и украинского самолетостроения стал попросту не интересен западным инвесторам (точнее, их интерес ограничивался лишь технической документацией на производство самолетов).

В концерн входят авиакомпания «Авиалинии Антонова» и ремонтный «Завод 410 гражданской авиации», а управляет им «Укроборонпром». Несмотря на то, что в СМИ все чаще появляется информация о небывалых успехах украинских авиастроителей, ГП «Антонова» серийный выпуск самолетов не производит. В основном, живет за счет грузоперевозок и ремонта техники. А заказы, как, например, недавний из Саудовской Аравии, будут только в виде производства самолетов-демонстрантов. Сам лайнер страна-заказчик будет производить уже у себя. Очень хороший вариант поднять «Антонов» - кооперация с иностранными производителями. Правительство сейчас прорабатывает это направление, но конкретика еще не обнародована.

Кораблестроение Украины и вовсе находится в коматозном состоянии. А ведь на момент обретения независимости наша страна располагала мощным судостроительным комплексом, способным производить любые типы судов – от контейнеровоза до авианосца. Но сейчас некогда мощные предприятия Николаева и Херсона строить новые флагманы для ВМС Украины и торгового флота не могут, хотя именно в Николаеве строились авианосцы, которые сейчас находятся на вооружении Китая и России. К тому же, в отрасли наблюдается сильная утечка кадров, то есть и строить корабли практически некому. Украинское кораблестроение – наиболее показательный и болезненный памятник жадности и недальновидности украинских политиков и чиновников. Уникальные (в свое время) предприятия превратились или превращаются в металлолом.

Никак не приватизируются речные и морские порты Украины (11 морпортов, плюс пять – в оккупированном Крыму, 11 речных портов. Заработки от грузо- и пассажироперевозок этих предприятий непрозрачны. В морпортах десятилетиями списываются деньги на «дноуглубления» и «строительство причалов», но, в список на приватизацию эти объекты не вносятся, хотя о планах их продать (или о допуске долевого участия в них инвесторов) говорят уже который десяток лет.

Метрополитен – еще один балласт Украины. От отечественного руководства этого, в мире – самого популярного и прибыльного транспорта – только и слышно, что метрополитен того или иного украинского города находится на грани дефолта, ремонтировать станции не за что, как не за что покупать новые вагоны и обновлять туннели, строить новые ветки и станции. Именно поэтому каждый год обсуждается повышение стоимости проезда, хотя сам метрополитен в это время рушится, при этом, постоянный финансовый приток метро обеспечивают не только пассажиры, но и наплыв рекламодателей.

Отдельные станции, поезда и целые ветки метрополитена управляются частными компаниями в США, Британии, Японии и Китае – и приносят немалую прибыль. Но наше разваливающееся метро остается в разряде «стратегических» объектов со времен готовившегося к войне со всем миром СССР, поэтому, воровать на подземке монопольно продолжают исключительно государственные мужи.

Еще у Украины в собственности есть оборонные предприятия и НАК «Энергоатом» - единственные в длинном перечне госсобственности объекты, которые, может, не стоило бы продавать в текущих реалиях продолжающей гибридной войны. Сделать их деятельность прозрачной и повысить ее эффективность могла бы, например, концессия – способ партнерства государства с частным капиталом, когда государственное имущество эксплуатируется приватным инвестором. О ней в правительстве заявляли не раз, переговоры, говорят, идут. Только очень-очень медленно.

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Кстати, в государственной собственности Украины пребывают… пять конезаводов, которые тоже относятся к «стратегическим объектам».

«Их не собираются выставлять на приватизацию, потому что вопрос – в земле этих предприятий. Ее можно дерибанить, отдавать в аренду, закрывать глаза на то, как эти земли используют частные компании, и получать за это откаты. Такая же ситуация – с землями Академии аграрных наук. В ее управлении находятся миллионы гектаров земли, и какие из них используются частными компаниями, почти никто не знает. То есть, это – система, которая, кроме коррупции, ничего не рождает», - отмечает Кушнирук.

По его словам, даже если не говорить о разворовывании активов и наживе политиков на госсобственности – хотя для нас это – одна из главных проблем, то, в любом случае, нужно отдать под приватизацию все то государственное, что можно продать. «У нас в госсобственности более трех тысяч предприятий, причем многие из них существуют исключительно на бумаге, они разворованы до фундамента. Государство как собственник априори неэффективно. В результате, Украина несет убытки фантастических размеров», - говорит он.

…Мы, налогоплательщики, продолжаем платить за содержание тысяч ненужных и неэффективных предприятий. А те принадлежащие державе объекты, что пока еще способны приносить доход стране, работают кормушкой для представителей политического олимпа и стремительно обесцениваются – целыми отраслями. Приватизационные процессы в Украине если и проходят, то под лозунгом – лишь бы «чужим» не досталось. Причем, «чужие» - это кто угодно, кто не находится у рычагов управления страной и у кого пока нет возможности «доить» украинскую экономику.

Нана Черная