Украина увеличит свою долю в капитале ЧБТР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о ратификации письма-обязательства для подписки на акции по увеличению капитала Черноморского банка торговли и развития.

Об этом говорится на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 18 февраля.

Принятие закона завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу этого письма-обязательства, которым подтверждается участие Украины в увеличении уставного капитала банка.

Письмо-обязательство было подписано в соответствии с требованиями резолюции, которой утверждена стратегия увеличения уставного капитала ЧБТР с 1 до 3 млрд. СПЗ (специальные права заимствования, по официальному курсу Национального банка 1 СПЗ равен приблизительно 1,6 долл. США) и условия осуществления подписки. При увеличении акционерного капитала банка государствам-членам предлагается 1 млрд. СПЗ для подписки.

Закон обеспечивает правовые основания для финансирования участия Украины в увеличении уставного капитала ЧБТР, что позволит в будущем эффективнее использовать ресурсы банка для финансирования проектов в Украине.

Как известно, на сегодня Украина владеет 135 000 акций ЧБТР на сумму 135 млн. СПЗ, что составляет 13,5% уставного капитала банка. В соответствии с Уставом банка, Украина полностью оплатила свой взнос в размере 40,5 млн. СПЗ, или 30% стоимости приобретенных акций.

Сейчас Украина успешно использует ресурсы банка и занимает второе место среди государств – членов ЧБТР по одобренным и реализуемым проектам, с долей в кредитном портфеле 19,17 и 21,3% соответственно. По состоянию на июль 2008 года за счет ЧБТР в Украине финансировалось 18 проектов на общую сумму 294,6 млн. долл., из которых 2 проекта подписаны на протяжении 2008 года.