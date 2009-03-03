НБУ будет наказывать банки за нарушения со спецвалютой

Национальный банк Украины обещает ограничивать действие валютных лицензий банков, которые будут с нарушениями использовать приобретенную на спецаукционах валюту. Об этом говорится в телеграмме НБУ № 13-121/1291-3147 от 3 марта т.г.

«При наличии информации, которая может свидетельствовать о нарушении уполномоченным банком установленного Национальным банком порядка организации и проведения операций по покупке иностранной валюты на валютном аукционе и дальнейшего использования этой валюты, Национальный банк Украины будет принимать решение об ограничении для таких банков лицензий в части осуществления банковских операций с валютными ценностями», - говорится в письме Нацбанка.

Как сообщалось, Национальный банк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В письме Нацбанка подчеркивается, что руководители уполномоченных банков должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2 процента от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

НБУ также указывает на то, что в случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, которая куплена на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Напомним, в первом спецаукционе приняло участие 12 банков, которым НБУ продал по курсу 7,8 грн/дол 34,530 млн. дол. На текущей неделе Нацбанк заявил о намерении провести спецаукцион 4 и 6 марта.