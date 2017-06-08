Европейский центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне - 0%, сообщил регулятор.

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Ставка по депозитам также не изменилась - минус 0,4%, маржинальная ставка сохранилась на уровне 0,25%, передает Прайм.

Европейский регулятор также оставил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 млрд евро каждый месяц с апреля по декабрь текущего года.

В сообщении регулятора говорится, что ЕЦБ по-прежнему ожидает, что в течение продолжительного периода времени его ставки будут находиться на текущих или более низких уровнях.

Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно с апреля по декабрь 2017 года, но не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.