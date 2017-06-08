Активы работающих банков Украины выросли почти на 2 миллиарда

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь-апрель 2017 года выросли на 1,885 млрд грн, или на 0,2%, – до 1,258 трлн грн по состоянию на 1 мая.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в апреле активы сократились на 7,844 млрд грн, или на 0,6%.

Обязательства банков в январе-апреле 2017 года сократились на 2,4%, в том числе в апреле – на 0,7%, до 1,105 трлн грн.

Капитал банков в январе-апреле вырос на 23,7%, в том числе в апреле на 0,1%, – до 153,1 млрд грн.

Также сообщается, что по состоянию на 1 мая 2017 года количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 90, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих в Украине банков составляли 1,254 трлн грн, а количество работающих банков – 117.