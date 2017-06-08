В Украине еще один банк заявил о прекращении деятельности

Акционеры банка «Финансовый партнёр» приняли решение о прекращении финучреждением банковской деятельности без ликвидации юридического лица, как это позволяет принятый в марте текущего года Закон Украины «Об упрощённой процедуре реорганизации и капитализации банков».

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Как сообщила пресс-служба банка, в результате принятого решения финучреждение в дальнейшем не сможет обслуживать банковские платёжные карты MasterCard, в связи с чем предлагает клиентам снять или перечислить свои средства до даты блокировки карт 3 июля 2017 года.

В сообщении отмечается, что после этой даты снятие средств с карточных счетов будет возможно в кассе банка по истечении 45 дней после блокировки карты в соответствии с условиями заключённых договоров и правилами международной платёжной системы MasterCard Worldwide.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в конце мая заявила, что у регулятора есть вопросы к 11 из 34 банков, которым требуется докапитализация до 200 млн грн к 11 июля, по источникам происхождения средств.

Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.