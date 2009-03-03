Нацбанк выкупил ОВГЗ на 872,6 млн. грн.

За прошлую неделю, с 24 февраля по 2 марта, Национальный банк Украины увеличил в своем портфеле объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 0,873 млрд. грн. – с 10,347 млрд. грн. до 11,220 млрд. грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Нацбанка.

Как сообщалось, Законом «О государственном бюджете Украины на 2009 год» предусмотрен в обязательном порядке выкуп Нацбанком облигаций внутреннего государственного займа. При этом бумаги должны быть выкуплены Центробанком в течении трех дней со дня их предоставления.

Согласно предоставленной информации, объем ОВГЗ в собственности банков с 24 февраля по 2 марта сократился с 19,671 млрд. грн. до 18,789 млрд. грн., в собственности нерезидентов – увеличился с 400,01 млн. грн. до 405,0 млн. грн., других владельцев – увеличился с 3,366 млрд. грн. до 3,370 млрд. грн.

В целом объем ОВГЗ в обращении, по данным НБУ, с 24 февраля по 2 марта не изменился – 33,784 млрд. грн.