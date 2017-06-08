Нацбанк перечислил в госбюджет третий транш прибыли на 5 миллиардов

Национальный банк Украины перечислил в государственный бюджет третий транш своей прибыли за 2016 год объемом 5 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба регулятора, с учетом этого транша, сумма перечислений с начала года составила 20 млрд грн, и остается перечислить еще 24,4 млрд грн.

Нацбанк напомнил, что график перечисления прибыли в госбюджет согласован с Министерством финансов и предусматривает ежемесячные транши до конца года, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на уровень ликвидности банковской системы и не препятствовать достижению инфляционных целей НБУ.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины утвердил распределение прибыли регулятора за 2016 год в сумме 59,451 млрд грн, 15,071 млрд грн из которой будет направлено на формирование общих резервов собственного капитала НБУ, 44,379 млрд грн – подлежит перечислению в государственный бюджет Украины в 2017 году.

В 2016 году Национальный банк перечислил в госбюджет 38,16 млрд грн прибыли, полученной за 2015 год.