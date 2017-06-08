Гривня продолжает укрепляться к доллару

В четверг, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,12/26,15 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6119/29,6262 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1492 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 402 сделки на сумму 243,90 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,1600/26,1750 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4858/29,4921 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.