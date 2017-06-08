Рост цен в Украине ускорился до 13,5%
По данным Госстата, инфляция в Украине в мае ускорилась до 1,3% к предыдущему месяцу, до 13,5% в годовом выражении.
Инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем, ускорилась до 1,3% с 0,9% в апреле к марту.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, по сравнению с маем 2016 года, инфляция ускорилась до 13,5% с 12,2%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.
С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.
По информации Госстата, в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 88,9%, электроэнергию – 63,7%, водоснабжение – 37,1%, канализацию – 30,3%, содержание домов и придомовых территорий – 29,4%.
По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на овощи – 16,7%, фрукты – 12,8%, водоснабжение – 8%, канализацию – 5,3%, содержание домов и придомовых территорий – 4,4%.
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом – до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.
Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 10%.