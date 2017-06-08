Рост цен в Украине ускорился до 13,5%

Инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем, ускорилась до 1,3% с 0,9% в апреле к марту.

Читайте такжеПотребительские настроения украинцев ухудшились – исследование

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, по сравнению с маем 2016 года, инфляция ускорилась до 13,5% с 12,2%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.

По информации Госстата, в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 88,9%, электроэнергию – 63,7%, водоснабжение – 37,1%, канализацию – 30,3%, содержание домов и придомовых территорий – 29,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на овощи – 16,7%, фрукты – 12,8%, водоснабжение – 8%, канализацию – 5,3%, содержание домов и придомовых территорий – 4,4%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом – до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 10%.