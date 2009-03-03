"Кредит-Рейтинг" понизило рейтинг Трансбанка

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга АКБ "Трансбанк" (Киев) до уровня «uaBB-» с прогнозом «негативный».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Ранее рейтинговое агентство в связи с ухудшением платежеспособности банка понизило уровень кредитного рейтинга до «uaВВВ-», прогноз со «стабильного» был изменен на «негативный». В январе 2009 года кредитный рейтинг был внесен в Контрольный список. Дальнейшее ухудшение платежеспособности послужило основанием для понижения рейтинга до спекулятивного уровня с одновременным исключением из Контрольного списка рейтингов.

Как отметили в пресс-службе, заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом «uaBB» характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" означают промежуточные рейтинговые уровни внутри основного уровня.

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины со 2 марта т.г. ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на 6 месяцев.

Временным администратором назначен Михаил БЕРДИЙ.