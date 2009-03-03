Армения отпустила валютный курс

Центробанк Армении отказался от активной поддержки национальной валюты - драма - и перешел к плавающему курсу, что вызвало резкое обесценение драма к доллару во вторник и одобрительные комментарии МВФ, пообещавшего поддержать ЦБ кредитом на 540 миллионов долларов, сообщает Рейтер.

"Учитывая финансовый и экономический кризис, дальнейшее ухудшение условий торговли и замедление движения капиталов, совет директоров ЦБ принял решение ограничить присутствие на валютном рынке и вернуться к политике плавающего курса, допустив рыночное курсообразование", - говорится в заявлении Центробанка.

Одновременно Центробанк повысил ставку рефинансирования на один процентный пункт до 7,75 процента годовых.

ЦБ сообщил, что ожидает средний курс доллара к драму в 2009 году на уровне 360-380 драмов. Курс продажи доллара в обменных пунктах столицы моментально достиг верхней границы этого прогноза, а средневзвешенный биржевой курс упал почти на 18 процентов до 372,11 драма с 305,75 драма за 1 доллар днем ранее.

Решение отпустить курс не стало неожиданностью для банкиров и населения: объем биржевых торгов был в десять раз меньше, чем накануне - около 3,4 миллиона долларов, а в банках и обменных пунктах Еревана ажиотаж не наблюдается.

Тем временем власти ужесточили контроль за розничной торговлей: Госкомиссия по защите конкуренции сообщила, что уже зарегистрировала повышение цен на ряд товаров и предупредила продавцов, призвав их "воздержаться от необоснованного повышения цен под предлогом возврата к плавающему курсу армянского драма".

Международный валютный фонд в тот же день сообщил, что прогнозирует падение курса на 17-30 процентов, и похвалил власти Армении за решительность.

"Мы очень довольны решением Центробанка. И мы верим, что курс должен быть плавающим, и ЦБ не будет излишне вмешиваться", - сказала глава ереванского офиса МВФ Нинке Оумес.

В 2008 году Нацбанк продал на валютном рынке порядка 360 миллионов долларов - примерно столько же, сколько купил в 2007 году.