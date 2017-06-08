В украинских банках выросло количество дефолтных кредитов

Доля неработающих (дефолтных) кредитов в банковской системе Украины на 1 мая 2017 года составила 56,6%, что на 1,49 процентных пункта (п.п.) выше показателя на 1 апреля.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе выросла на 1,47 п.п. до 71,43% доля неработающих кредитов в банках с государственной долей, на 53,1 п.п. до 92,2% - в неплатежеспособных банках.

При этом на 0,53 п.п. до 47,04% сократилась доля неработающих кредитов в банках иностранных банковских групп, на 0,3 п.п. до 23,01% - в банках с частным украинским капиталом.

Согласно приведенным данным, объем неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 мая составил 569,1 млрд грн, общий объем кредитов – 1,006 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 10 мая впервые опубликовал статистику по неработающим кредитам («non-performing loans») в банковской системе, согласно которой доля таких кредитов на конец первого квартала 2017 года составляла 55,1%.

По методике НБУ, неработающими признаются кредиты с просрочкой платежа более чем на 90 дней (30 для банков), или по которым погашение долга маловероятно без взимания обеспечения.