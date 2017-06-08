В Украине в июне ускорилась базовая инфляция

Базовая инфляция в Украине в мае 2017 года в годовом выражении, по сравнению с маем 2016 года, ускорилась до 6,5% с 6,3%, зафиксированных в апреле-2017 к апрелю-2016.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2017 года, базовая инфляция в мае замедлилась до 0,3% с 0,6% в апреле к марту.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 6,5%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года – до 13,5%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.