Доллар и евро подешевеют: Нацбанк укрепил официальную гривню
20:00, 08 июня 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 9 июня: 100 USD – 2614.9214 грн; 100 EUR – 2936.2952 грн; 10 RUR – 4.5887 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2614.9214 (8 июня – 2620.5414)
100 EUR – 2936.2952 (8 июня – 2939.4613)
10 RUR – 4.5887 (8 июня – 4.6309)
Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,12/26,15 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6119/29,6262 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 грн/рубль.
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