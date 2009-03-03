Россияне увеличили банковские вклады

Вклады (депозиты) россиян в банках за 2008 г увеличились на 14,5% - с 5 трлн 159,2 млрд руб на 1 января 2008 г до 5 трлн 907 млрд руб на 1 января 2009 года, сообщает Прайм-ТАСС cо ссылкой на доклад Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

За декабрь 2008 г банковские вклады населения возросли на 6,9%.

Вклады физлиц на общую сумму 3 трлн 089,4 млрд руб в начале января 2009 г находились в Сбербанке России. Его доля в общем объеме сбережений физлиц по сравнению с началом 2008 г увеличилась на 0,8 процентных пункта и составляла 52,3%.

Рублевые банковские вклады населения на 1 января 2009 г составляли 4 трлн 332,7 млрд руб, валютные (в рублевом эквиваленте) - 1 трлн 574,3 млрд руб. В Сбербанке сумма рублевых вкладов составляла 2 трлн 571,8 млрд руб, валютных – 517,6 млрд руб.