Украина официально направила письмо МВФ

Сегодня, 3 марта, Международному валютному фонду официально отправлен проект письма о намерениях, которое является согласованной позицией украинской власти. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на пресс-секретаря Президента Украины Ирину ВАННИКОВУ.

Это - результат договоренностей двух совещаний, которые состоялись в Секретариате Президента под председательством Виктора ЮЩЕНКО, отметила пресс-секретарь.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО отметил конструктивную работу спикера парламента и представителя оппозиции в достигнутом компромиссе, подписи которых не предусмотрены регламентом подготовки подобных документов.

Глава государства подчеркнул, что подписание и отправка письма о намерениях МВФ выводит Украину на финишную прямую в получении второго транша кредита от МВФ. По его словам, согласованная позиция высших государственных должностных лиц позволяет Украине оптимистически оценивать дальнейшие перспективы сотрудничества с международными финансовыми институтами.

И.ВАННИКОВА также отметила, что участники круглых столов в составе Президента Украины, премьер-министра, главы Нацбанка и представителя оппозиции договорились продолжить системное сотрудничество в определенном формате. В частности, на заседании в следующий понедельник предполагается рассмотреть особенности политики приватизации в Украине на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

27 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель ВР Владимир ЛИТВИН договорились подготовить совместный документ к Международному валютному фонду относительно дальнейшего сотрудничества. В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявил, что может подписать обращение к МВФ относительно сотрудничества только после решения украинского парламента.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита даже в случае ощутимого большего дефицита госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

2 марта В.ЮЩЕНКО по итогам совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики заявил, что на протяжении ближайших часов согласованное письмо о намерениях относительно дальнейшего сотрудничества будет направлено в Международный валютный фонд, его подпишут Президент, премьер-министр и председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на протяжении двух часов участники совещания – Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН, В.СТЕЛЬМАХ, представитель оппозиции Николай АЗАРОВ прорабатывали базовый комплексный документ, который формирует новые отношения Украины с Международным валютным фондом и другими мировыми финансовыми организациями в 2009 году.