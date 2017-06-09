Регулятивный капитал банковской системы с начала года сократился почти на 14 миллиардов

Регулятивный капитал банковской системы Украины на 1 июня 2017 года составил 96,030 млрд грн, что на 1,283 млрд грн ниже показателя на 1 мая 2017 года.

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Как свидетельствуют данные об экономических нормативах на сайте Национального банка Украины, с начала года регулятивный капитал сократился на 13,634 млрд грн.

По данным НБУ, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала по итогам мая сократился на 0,7 п.п., составив на 1 июня 13,11%, что выше допустимого минимума в 10%.

Значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами по банковской системе остается выше установленного допустимого максимума НБУ в 25%. Так, на 1 июня значение норматива составило 28,23%, что на 0,7 п.п. ниже показателя на 1 мая.

Остальные нормативы по банковской системе на 1 июня находятся в пределах допустимых значений НБУ.

Как сообщал УНИАН, регулятивный капитал банковской системы Украины на 1 мая составил 97,313 млрд грн, что на 1,7%, или на 1,717 млрд грн, ниже показателя на 1 апреля 2017 года.