Фунт дешевеет на фоне формирования "подвешенного" парламента в Британии

Фунт стерлингов, обрушившийся на фоне результатов exit poll, продолжает снижение после того, как стало ясно, что ни одна из партий не сможет получить абсолютного большинства в парламенте Великобритании.

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Сегодня утром курс фунта по отношению к доллару снизился на 1,82% — до $1,272. К евро британская валюта потеряла 1,81%, курс фунта опустился до €1,134, сообщает RNS.

Согласно последним данным, консерваторы смогли получить 314 мест в парламенте Британии, лейбористы — 261 место. Остаются нераспределенными пять мест из 650, таким образом, ни одна партия в ходе этих выборов не сможет получить абсолютное большинство, будет сформирован так называемый «подвешенный» парламент.

В результате ведущие партии — лейбористы и консерваторы — будут пытаться сформировать коалиционное правительство, пост премьер-министра займет один из лидеров этих партий.