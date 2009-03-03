Счетная палата прогнозирует снижение ВВП Украины

Счетная палата Украины прогнозирует снижение валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2009 году на 15-18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в Счетной палате считают утвержденные государственным бюджетом прогнозные макропоказатели на 2009 год нереальными.

"Я не понимаю, как можно закладывать рост ВВП на 0,4%, тогда как будем иметь снижение на 15-18%", - сказал В.СИМОНЕНКО.

Он также отметил, что уровень инфляции по итогам 2009 года будет значительно выше, чем прогнозирует правительство.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.