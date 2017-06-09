Поступления в местные бюджеты увеличились на треть - до 72 миллиардов

Поступления в местные бюджеты благодаря реформе децентрализации выросли в январе-мае 2017 года на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 72,3 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Зубко.

«За январь-май в общий фонд местных бюджетов (без учета трансфертов) поступило 72,3 млрд грн, что составляет 44,5% от годового объема поступлений, утвержденного местными советами. Прирост поступлений в общий фонд местных бюджетов против января-мая прошлого года составил 34,3% или 18,4 млрд грн», - цитирует пресс-служба вице-премьера.

По его словам, темп роста фактических поступлений от налога на доходы физических лиц в январе-мае 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 41,6%, платы за землю – на 16,6%.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд местных бюджетов в первом квартале 2017 года выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 41,6 млрд грн.