ЕБРР следом за Международной финансовой корпорацией выдал первый гривневый кредит

Европейский банк реконструкции и развития выдал первый в своей истории работы в Украине гривневый кредит, сообщили УНИАН в пресс-службе получателя кредита - компании «ОТП Лизинг».

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По информации компании, кредит в эквиваленте 20 млн долл., или свыше 520 млн грн, получен сроком на 3 года для расширения программ «ОТП Лизинг» по финансированию агропроизводителей.

Ранее, 7 июня, о выдаче первого кредита в гривне сообщила Международная финансовая корпорация (IFC), которая выдала кредит на 400 млн грн (около 15 млн долл.) сроком на 8 лет компании «Ашан Ритейл».

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития предоставляет поддержку Украине для внедрения важных для экономики реформ, участвуя в десятках проектов в нашей стране. Общая сумма финансирования действующих проектов превышает 4 млрд евро.

«ОТП Лизинг» - универсальная лизинговая компания, входящая в состав европейской финансовой группы OTP Group. Компания работает на рынке Украины с 2008 года как дочерняя структура «ОТП Банка».