Гривня продолжает "набирать форму": укрепилась до 26,13 за доллар

В пятницу, 9 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,11/26,13 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1857/29,2081 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,1208 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 132 сделок на сумму 73,06 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,12/26,15 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6119/29,6262 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 грн/рубль.