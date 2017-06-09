Гройсман о пенсионной реформе: украинцы смогут купить только 2 года страхового стража

13:48, 09 июня 2017
Финансы
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Первоначальный проект, презентованный правительством, предусматривал возможность покупки до 5 лет стажа.

МВФ настаивал на уменьшении возможности покупки страхового стажа до 2 лет / фото УНИАН

Обновленный проект пенсионной реформы предусматривает возможность покупки до двух лет страхового стажа, хотя первоначальный проект, презентованный правительством, предусматривал возможность покупки до 5 лет стажа.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с журналистами региональных СМИ.

«В рамках двух лет можно будет докупать страховой стаж, не важно, за какой период трудовой жизни», – сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, презентованный правительством 17 мая проект пенсионной реформы предусматривал возможность покупки гражданами до 5 лет страхового стажа для достижения минимально необходимого для выхода на пенсию уровня в 25 лет. При этом основной кредитор Украины Международный валютный фонд настаивал на уменьшении возможности покупки страхового стажа до 2 лет. 

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Теги: #пенсионная реформа в Украине#страховой стаж