Отмена госрегулирования цен на продукты питания: выгода для бизнеса, украинцам — затянуть пояса

Прежде всего, следует вспомнить, что в октябре-декабре прошлого года по решению Кабмина проводился эксперимент по отмене регулирования торговой надбавки размером 15-20%, которая действовала раньше, на 17 групп продовольственных товаров. Это были социально значимые товары, которые входят в обычную корзину потребления небогатых граждан Украины. По итогам данного эксперимента Кабмин пришел к выводу, что необходимо окончательно отменить регулирование и ограничения рентабельности, торговых надбавок при торговле всеми продовольственными товарами. Соответственное решение принято сейчас.

Насколько это решение будет эффективным? В целом, попытки сдерживания роста цен на социально значимые товары уже давно не являются эффективными. Ведь цены все равно растут, и требуются достаточно серьезные административные усилия для того, чтобы хоть как-то их контролировать и сдерживать. Так что, идя навстречу бизнесу, Кабинет министров поступил правильно, поскольку это — мера по дерегуляции и дебюрократизации.

В целом, попытки сдерживания роста цен на социально значимые товары уже давно не являются эффективными

Какими будут последствия? Теперь цены на продукты питания могут меняться быстрее. И меняться они могут значительно (более значительно, чем раньше), поскольку нет ограничений, а, соответственно, нет никаких санкций за нарушение установленных нормативов по рентабельности.

Для бизнеса это решение хорошее, его можно приветствовать. Для потребителя, возможно, в те или иные периоды будут возникать дополнительные сложности, связанные с ростом цен. Впрочем, следует отметить, что это и так у нас происходит непрерывно и очень быстро. Тот, кто ходит в магазин и помнит, сколько он платил раньше, видит, сколько он платит сейчас. Это происходит вследствие монополизма в торговле продовольственными товарами.

Теперь цены на продукты питания могут меняться быстрее

В этой связи, данное решение Кабмина целесообразно было бы дополнить повышением эффективности работы Антимонопольного комитета Украины по контролю за действиями монополистов на рынке продовольственных товаров. Об этом ничего не было сказано, и в этом направлении, к сожалению, пока ничего не делается.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины