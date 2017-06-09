Нацбанк упростил для бизнеса механизм инвестирования за рубеж

Национальный банк Украины в рамках либерализации на валютном рынке упростил порядок инвестирования юридическими лицами за рубеж, и теперь бизнес сможет инвестировать за пределы Украины эквивалент суммы до 2 млн долл. в год на основании одной валютной лицензии.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №51, вступающее в силу с 12 июня, ранее лимит таких операций составлял 50 тыс. долл. в месяц.

Также в рамках постановления Нацбанк установил упрощенный порядок получения лицензии для инвестиций до 50 тыс. долл., но для инвестиций свыше этой суммы предусмотрен развернутый перечень документов.

«Такие шаги позволят улучшить условия ведения юридическими лицами внешнеэкономической деятельности и, вместе с тем, не будут способствовать проведению экономически необоснованных операций по выводу средств за пределы Украины», - отметил регулятор.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в конце мая смягчил ряд ограничений на валютном рынке, в том числе с 26 мая увеличил максимальный срок расчетов по операциям экспорта/импорта до 180 дней, а с 12 июня разрешил возврат инвестиций иностранным инвесторам и досрочное погашение внешних кредитов бизнеса с обеспечением международных финансовых организаций.

В рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тыс. грн в день.