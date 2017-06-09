Минюст закрыл доступ к решению суда по Приватбанку - журналист

Чиновники Минюста спрятали решение суда, которым национализация ПриватБанка признана незаконной. Речь идет о решении Окружного админсуда Киева по иску семьи Суркисов к НБУ и Фонду гарантирования вкладов (дело №826/20221/16).

Об этом сообщил журналист Александр Дубинский на своем сайте, предположив, что причиной этому стала "убедительная просьба" чиновников НБУ, Минфина и Фонда гарантирования.

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"Решение не доступно публике "згідно з Законом України "Про доступ до судових рішень" (п. 4 ст. 7)", не смотря на то, что в данном пункте речь идет только об ограничении публикации личных данных, и данных о судебных решениях, принятых в закрытом режиме. Хотя иск Суркисов и решение по данному делу принималось судом в открытом режиме, и об этом написали не только все СМИ, но даже пресс-служба Нацбанка - где высказали возмущение решением суда", - отмечает журналист.

По его мнению, подобные формулировки являются давлением на суд.

"Причины сокрытия решения - банальны: власть вмешалась в судебный реестр и удалила оттуда данные потому, что не хочет создавать прецедент для остальных потенциальных заявителей и показывать свою тупость", - пишет Дубинский.

По его словам, благодаря аргументам, выписанным в решении по иску семьи Суркисов, по которым те отсудили у НБУ 1,1 млрд гривен, - могут быть оспорены все операции по списанию денег компаний и частных лиц, которых НБУ и Фонд гарантирования признали связанными лицами с акционерами ПриватБанка.

Журналист напоминает, что эту сумму Гонтарева оценила в 32 млрд гривень.

"Помимо ряда нарушений базовых принципов законодательства (например, отсутствия платежного поручения на списание средств / ценных бумаг со счетов в пользу Минфина при национализации), действия Минфина-НБУ-Фонда гарантирования прямо противоречат статье 41 Конституции Украины, которая определяет, что принудительно выкупить акции (любую собственность) можно только заранее оплатив владельцу их полную рыночную стоимость. Кроме того, эта же статья не позволяет без решения суда (по-сути, конфискации) изымать денежные средства", - отмечает Дубинский.

По его мнению, именно эти аргументы власть и пыталась скрыть, убрав решение по иску Суркисов из реестра.

"Однако тупость украинских чиновников настолько безгранична, что убрав одно решение, они оставили в публичном доступе другое - аналогичное, по иску ПАТ "Акцент-Банк" (А-Банк) к НБУ и Фонду гарантирования вкладов (дело №826/20239/16), где изложены все нужные для оспаривания действий Минфина-НБУ-Фонда гарантирования при национализации ПриватБанка и списания денежных средств якобы "инсайдеров", - отмечает журналист.