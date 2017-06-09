Гройсман рассказал, когда в Украине начнут внедрять накопительный уровень пенсионной системы

Правительство начнет работу над внедрением накопительного уровня пенсионной системы после принятия текущего варианта пенсионной реформы.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями региональных СМИ.

Премьер отметил, что первоочередная задача правительства – построить бездефицитную солидарную систему, а потом внедрить накопительную.

«Сейчас мы подготовили проект пенсионной реформы, который даст бездефицитность и справедливость. Следующий этап – как только мы примем эту реформу, мы начнем с депутатами работать над накопительной системой, чтобы найти качественную формулу», – сказал Гройсман.

При этом он отметил, что накопительная система является абсолютно новой системой для Украины, поэтому правительству необходимо просчитать все риски.

«Там есть большие риски, когда вы будете накапливать пенсию. Нужно будет сделать так, чтобы вы нигде не прогорели, там должны быть очень серьезные гарантии… Когда обвалились западные фондовые рынки, много пенсионеров на западе потеряли свои пенсии. Мы не можем этого допустить, ни в каком случае», – сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.