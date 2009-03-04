США не откажутся от поддержки AIG

Власти США не намерены отказываться от поддержки попавшей в затруднительное финансовое положение крупнейшей в мире страховой компании AIG. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке, выступивший во вторник на слушаниях в сенате.

Он согласился с критикой сенаторов, считающих, что AIG получает незаслуженные преимущества. "Это ужасная ситуация, но мы идем на такую поддержку вовсе не для того, чтобы взять на поруки саму компанию или владельцев ее акций. Мы делаем это для защиты нашей финансовой системы и во избежание более серьезного кризиса", - объяснил Б.Бернанке действия администрации, которая объявила о реструктуризации помощи AIG. В ее рамках страховой гигант получит 30 млрд долл в обмен на привилегированные акции, которые перейдут под контроль государства.

По словам Б.Бернанке, у американских властей "просто не было выбора".

"Крах ведущих финансовых компаний в условиях нынешнего кризиса может привести к катастрофическим последствиям для экономики", - сказал он, добавив, что "банкротство не является вариантом".