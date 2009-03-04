МВФ: кризис достиг беднейших стран

Беднейшие страны мира уже начали ощущать на себе последствия мирового финансового кризиса. Об этом заявил директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, выступая во вторник в вашингтонском Институте Брукингса на форуме, посвященном представлению нового доклада фонда о последствиях финансового кризиса для стран с низким уровнем доходов, сообщает Прайм-ТАСС.

"Захлестнув вначале страны с развитой экономикой, а затем страны с формирующимся рынком, третий шквал глобального финансового кризиса обрушивается сегодня на беднейшие и наиболее уязвимые страны мира", - сказал Д.Стросс-Кан. Он отметил, что экономическая ситуация в этих странах ухудшается, в основном, в связи со снижением спроса на производимые в бедных странах товары.

В обнародованном докладе МВФ указывается, что 22 беднейшим странам, наиболее уязвимым в условиях разворачивающегося кризиса, в текущем году необходимо предоставить по меньшей мере 25 млрд долл в виде срочного финансирования на льготных условиях. Однако, отмечается в документе, возможно, потребуется намного больше средств с учетом серьезных рисков ухудшения перспектив глобального экономического развития, а также вероятности того, что кризис по мере своего углубления затронет еще большее число стран.

"В период, когда страны с развитой экономикой тратят сотни миллиардов долларов на стимулирование своих экономик и реструктуризацию финансового сектора, нам необходимо изыскать возможности для оказания помощи странам с низкими доходами", - заявил Д.Стросс-Кан, призвав доноров предоставить необходимое финансирование для предотвращения в этих странах гуманитарной катастрофы.

Глава МВФ также заявил, что ситуация в мировой экономике продолжает ухудшаться, отметив, что январский прогноз фонда о практически нулевом глобальном экономическом росте в текущем году, вероятно, был слишком оптимистичным.