ФРС США призвал к активной борьбе с кризисом

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке призвал власти страны к активным действиям, направленным на вывод экономики из затянувшегося кризиса, даже если это грозит увеличением госдолга, сообщает Рейтер.

"Сегодня, если мы хотим решить проблемы экономического характера, нам лучше действовать агрессивно", - сказал Бернанке, выступая перед комитетом Сената по финансам и бюджету.

"Альтернативой этому может стать длительная экономическая стагнация, которая выльется не просто в дальнейшее ухудшение бюджетно-налоговой ситуации, но еще и приведет к сокращению объемов производства, росту безработицы и снижению доходов", - сказал он.

Бернанке также отметил, что нынешняя ситуация в экономике обусловит очень низкий уровень ключевой процентной ставки на протяжении некоторого времени. В настоящее время целевой диапазон ставки федерального финансирования установлен в пределах 0,00-0,25 процента годовых.

Глава ФРС поделился и своим мнением о влиянии бюджетных стимулов на экономику государства. Стимулы, по его мнению, должны подстегнуть спрос и производство в течение ближайших двух лет.