Данилюк выступает против переподчинения ГФС напрямую Кабмину
Министр финансов отметил, что это нарушит общую логику государственного управления, поэтому ГФС, которая реализует налоговую и таможенную политику, должна находиться в подчинении Минфина, который эту политику формирует.
Министр финансов Украины Александр Данилюк выступает против переподчинения Государственной фискальной службы от Министерства финансов напрямую Кабинету министров Украины.
Читайте такжеФискальная служба объяснила ужесточение правил ввоза товаров известных брендов
"О переподчинении – это нарушит общую логику государственного управления. Поэтому ГФС, которая реализует налоговую и таможенную политику, должна находиться в подчинении Минфина, который эту политику формирует", – написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebоok, комментируя публикации в СМИ о возможном переподчинении Фискальной службы.
По его словам, сейчас предпринимаются попытки через публичную сферу дестабилизировать ситуацию, чтобы "все перессорились между собой", и таким образом приостановить процесс реформирования ГФС.
"Но я настроен на конструктив и уже неоднократно говорил, что для меня важны не персоналии, а системные реформы, которые меняют ситуацию к лучшему и делают невозможным возврат к старым схемам", – добавил министр.
Также он отметил, что благодаря сотрудничеству Минфина с ГФС за последние несколько месяцев удалось показать неплохой результат в направлении институциональной перестройки службы, но системная реформа еще не состоялась.
"Пришло время запустить этот процесс", – подчеркнул Данилюк.
Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.
Действующий глава Кабмина Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине, поэтому реформа Фискальной службы является одним из приоритетов работы правительства.