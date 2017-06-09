Данилюк выступает против переподчинения ГФС напрямую Кабмину

Министр финансов Украины Александр Данилюк выступает против переподчинения Государственной фискальной службы от Министерства финансов напрямую Кабинету министров Украины.

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"О переподчинении – это нарушит общую логику государственного управления. Поэтому ГФС, которая реализует налоговую и таможенную политику, должна находиться в подчинении Минфина, который эту политику формирует", – написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebоok, комментируя публикации в СМИ о возможном переподчинении Фискальной службы.

По его словам, сейчас предпринимаются попытки через публичную сферу дестабилизировать ситуацию, чтобы "все перессорились между собой", и таким образом приостановить процесс реформирования ГФС.

"Но я настроен на конструктив и уже неоднократно говорил, что для меня важны не персоналии, а системные реформы, которые меняют ситуацию к лучшему и делают невозможным возврат к старым схемам", – добавил министр.

Также он отметил, что благодаря сотрудничеству Минфина с ГФС за последние несколько месяцев удалось показать неплохой результат в направлении институциональной перестройки службы, но системная реформа еще не состоялась.

"Пришло время запустить этот процесс", – подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

Действующий глава Кабмина Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине, поэтому реформа Фискальной службы является одним из приоритетов работы правительства.