Доллар на ММВБ открылся ростом

Курс доллара на ММВБ в среду открылся ростом на 23 копейки - до 36,32 рубля, курс евро снизился на 22 копейки - до 45,48 рубля, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

Первая сделка по американской валюте расчетами "завтра" прошла в среду на уровне 36,32 рубля. Во вторник доллар закрылся на уровне 36,09 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" открылся в среду в диапазоне 36,27-36,32 рубля.

Первая сделка по евро прошла в среду на отметке 45,48 рубля, что на 22 копейки ниже курса закрытия вторника (45,70 рубля).

Курс европейской валюты расчетами "завтра" открылся в среду в коридоре 45,42-45,48 рубля.