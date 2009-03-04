Доллар на ММВБ открылся ростом
09:40, 04 марта 2009Финансы
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Курс доллара на ММВБ в среду открылся ростом на 23 копейки - до 36,32 рубля, курс евро снизился на 22 копейки - до 45,48 рубля, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..
Первая сделка по американской валюте расчетами "завтра" прошла в среду на уровне 36,32 рубля. Во вторник доллар закрылся на уровне 36,09 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" открылся в среду в диапазоне 36,27-36,32 рубля.
Первая сделка по евро прошла в среду на отметке 45,48 рубля, что на 22 копейки ниже курса закрытия вторника (45,70 рубля).
Курс европейской валюты расчетами "завтра" открылся в среду в коридоре 45,42-45,48 рубля.
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