Годовая инфляция может оказаться выше прогноза - Нацбанк

Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих свидетельствует об усилении рисков более высокой инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозом Национального банка Украины на уровне 9,1% год к году.

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Об этом говорится в комментарии НБУ относительно последних данных Государственной службы статистики Украины, согласно которым инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года – до 13,5%.

Регулятор отметил, что фактическая инфляция в месячном и годовом измерении оказалась выше прогноза, что объясняется прежде всего высокими темпами роста цен на сырые продукты и усилением влияния административных факторов.

В то же время, как отмечается в комментарии, давление фундаментальных факторов было слабее ожидаемого.

Также сообщается, что индекс цен производителей в мае замедлился до 27,1% в годовом выражении прежде всего за счет снижения темпов роста цен в добыче металлических руд и металлургическом производстве.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 1,3%, по сравнению с маем 2016 года – до 13,5%. По сравнению с декабрем 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 6,2%.