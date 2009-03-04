Эксперты: антикризисную госпомощь нужно ограничить во времени

Государственная помощь отраслям, пострадавшим от кризиса, должна быть ограничена по времени и совмещена с политикой реформ, ориентированных на будущее, считают эксперты ОЭСР, сообщает Немецкая волна.

Состояние рецессии, в котором сейчас находится европейская экономика, не должно стать препятствием для проведения осмысленной политики реформ, ориентированной на долгосрочный успех. С таким призывом выступили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем докладе "Going for Growth" ("Стремясь к росту"), обнародованном 3 марта в Париже.

Вмешательство государства

Основное внимание составители отчета, в котором подробно анализируются экономические перспективы промышленно развитого мира, уделили проблеме государственной поддержки пострадавших от кризиса отраслей, сообщает агентство AFP. По мнению аналитиков, предоставление госпомощи должно быть, во-первых, ограничено по времени, и, во-вторых, совмещено со структурными реформами, ориентированными на будущее.

В противном случае этот шаг может оказаться контрапродуктивным, предупреждают эксперты ОЭСР. Так, к примеру, протекционистские меры, направленные на ограничение импорта в 30-х годах прошлого века стали одной из причин мирового экономического кризиса. А мероприятия по ограничению безработицы, применявшиеся в Европе в конце 70-х, негативно сказались на дальнейших показателях роста европейской экономики.

Либерализация экономики

В качестве положительного примера государственной поддержки экономики эксперты назвали инвестиции в объекты инфраструктуры. Подобные меры приносят "двойные дивиденды", считает ведущий экономист ОЭСР Клаус Шмидт-Хеббель. "В краткосрочной перспективе они приведут к оживлению спроса, а в долгосрочной - будут способствовать экономическому росту", - цитирует эксперта агентство dpa.

Что касается Германии, то, по мнению экспертов ОЭСР, несмотря на кризис, правительству ФРГ необходимо продолжить курс на либерализацию экономики. Этого можно достичь путем сокращения взносов социального страхования и налоговых ставок для малообеспеченных слоев населения.