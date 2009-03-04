Доллар в мире растет

Курс американского доллара по отношению к единой европейской валюте поднялся до самого высого уровня за последние три месяца после того, как ВВП Австралии неожиданно снизился на 0,5% в минувшем квартале, что в свою очередь стимулировало спрос на американскую валюту. При этом аналитики прогнозировали рост австралийского ВВП на уровне 0,2%, сообщает k2kapital..

На этом фоне доллар продемонстрировал рост по отношению к 14 из 16 самых активных валют, а австралийский доллар по отношению к американскому упал до одномесячного минимума, в то время как южнокорейская вона приблизилась к самой низкой отметке за последние 11 лет. На курс воны негативно повлияли опасения относительно того, что мировой финансовый кризис подорвет возможность страны облуживать внешний долг.

Для японской валюты февраль стал худшим с 1995 г. в связи с тем, что ранее были опубликованы данные по росту экономики страны, согласно которым нижение ВВП в минувшем квартале оазлось самым высоким с IV квартала 1974 года.

Курс единой европейской валюты составляет 1,2487 долл. за евро по сравнению с курсом предыдущего торгового дня, когда он составлял 1,2561 долл.. Евро по отношению к иене составляет 122,96 иены, а не 123,31 иены. Доллар по отношению к иене сегодня торгуется на уровне 98,48 иены против 98,16 иены.