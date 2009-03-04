Китай скупает долги США

Минфин и ФРС США опубликовали новые данные рынка казначейских облигаций США (US Treasuries), сообщает Радио Свобода.

Первое место среди инвесторов по-прежнему удерживает Китай, увеличивший за последний год вложения в US Treasuries с 477,6 млрд. долл. до 727,4 млрд. долл. Япония с показателем 626 млрд. долл. (579,9 млрд. долл. на конец 2007 г.) отодвинулась на второе место. Далее идут Великобритания и Бразилия.

С декабря 2007-го по декабрь 2008-го Россия увеличила свои вложения в американские казначейские облигации более чем в 3,5 раза — до 116,4 млрд. долл. и находится на восьмом месте среди держателей государственного долга США.

Одновременно опубликовано исследование о размере иностранных вложений во все типы ценных бумаг США по состоянию на 30 июня 2008 г. Российские инвестиции в американские акции на эту дату оценивались в 94 млрд. долл., а в производные ценные бумаги (ABS) — в 13 млрд. долл., в другой долгосрочный долг — 49 млрд. долл., краткосрочный — 5 млрд. долл. Согласно оценкам, в американских бумагах сейчас удерживается около трети золотовалютных резервов России, которая сейчас занимает третье место в мире (после Китая и Японии) по их объему.

Традиционно более половины рыночного спроса на Treasuries обеспечивают иностранные инвесторы. Но сейчас они не покупают ничего, кроме T-Bills (краткосрочные облигации). В то же время более 60% госдолга США по-прежнему размещено внутри страны. Реакция рынка сейчас негативна и доходность UST-10 сейчас достигла уровня 2,91%.

Многие страны мира, в том числе Китай с крупнейшими в мире золотовалютными резервами, в условиях кризиса не намерены накапливать свои резервы, а только расходовать их на разогрев собственной экономики. Но потребность американского бюджета в финансировании, скорее всего, сделает неизбежной монетизацию госдолга США. Ранее ФРС заявила о том, что готова скупать гособлигации США, что многие эксперты в мире назвали фактически включением «печатного станка» и попыткой разогрева американской экономики за счет глобального удешевления доллара и инфляции.