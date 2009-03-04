«Кредит-Рейтинг» назвало надежные для вкладчиков банки

Агентство "Кредит-Рейтинг" начало присвоение рейтингов надежности банковских вкладов, сообщили УНИАН в пресс-службе агентства.

Агентство опубликовало список банков, получивших наивысшую оценку "5": "Банк Кипра", "Морской транспортный банк", "Пиреус Банк", "Сведбанк", "СЕБ Банк", "Универсал Банк" и "Эрсте Банк".

Рейтинг надежности депозита характеризует способность банка вовремя и в полном объеме производить выплаты по депозитам в течение ближайших 12 месяцев и характеризует уровень относительной надежности депозита в этом банке по сравнению со вкладами в другие украинские банки.

В список самых ненадежных банков (оценка «1») вошли финучреждения, в которых введена временная администрация, — «Киев», «Надра», «Причерноморье», Укрпромбанк и Трансбанк.

Из 73 банков – клиентов агентства наивысшую оценку "5" (наивысшая надежность депозита) получили 7 банков, оценку "4" (высокая надежность) имеют 6 банков. Наибольшее количество банковских учреждений (49 банков) по степени надежности депозитов было оценено на "3" (средняя надежность), 7 банков получили оценку "2" (невысокая надежность) и 4 банка - оценку "1" (низкая надежность).

Остальные рейтинги надежности депозитов будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию.

Среди основных критериев, которые принимались во внимание при оценке надежности банковских вкладов, показатели ликвидности банка, доля вкладов населения в обязательствах банка, отток депозитов из финучреждения, качество активов и доля депозитов вкладчиков, близких к акционерам банка. Всего при оценке учитывалось 14 показателей.

Генеральный директор агентства "Кредит-Рейтинг" Станислав ДУБКО считает, что "рейтинги надежности депозитов помогут как потенциальным вкладчикам при отборе наиболее надежных банков, так и тем вкладчикам, у которых заканчивается срок действия депозитных договоров, для принятия решения относительно целесообразности их пролонгации".