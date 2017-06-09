Минэкономразвития дал прогноз по инфляции на 2017 год

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию в Украине по итогам 2017 года на уровне 11,2%, сообщила пресс-служба ведомства.

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В министерстве отметили, что к инфляции в мае на уровне 1,3% (по сравнению с апрелем) привело подорожание овощей и фруктов, в частности сезонных (нового урожая) и тех, которые составляют так называемый "борщевой набор", из-за снижения их запасов. Негативное влияние на инфляцию оказали и потери, понесенные в результате неблагоприятных погодных условий весной.

При этом положительный эффект на показатель инфляции имело отсутствие давления со стороны монетарных факторов, стабилизация цен на топливо и выполнение сводного бюджета с профицитом в объеме 38,6 миллиарда гривень за январь-апрель. Эксперты Минэкономразвития отмечают, что небольшое увеличение цен на газ для населения в ряде областей также не имело существенного влияния на инфляционный тренд.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует инфляцию в Украине в 2017 году на уровне 12,9%. Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 10%.

По данным Госстата, инфляция в Украине в мае 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем, ускорилась до 1,3% с 0,9% в апреле к марту.