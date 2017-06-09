НБУ упростил реорганизацию банков путем их присоединения

Национальный банк Украины оптимизировал процедуру реорганизации банков путем их присоединения друг к другу в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

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Согласно сообщению на сайте регулятора, благодаря этому значительно сократятся сроки осуществления реорганизации, в том числе рассмотрения регулятором документов банков-участников реорганизации.

Так, Национальный банк будет принимать решение о согласовании реорганизации банков еще на этапе планирования этого процесса, а не по факту его выполнения. Такой подход сократит процедуру реорганизации банков путем присоединения в среднем с 1,5 лет до 3 месяцев.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2016 году постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для десятков небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.